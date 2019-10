Sparebanken Vest setter opp rentene

Med bakgrunn i Norges Banks økning av styringsrenten og økte pengemarkedsrenter, har Sparebanken Vest tirsdag besluttet å justere sine utlåns- og innskuddsrenter med inntil 0,25 prosentpoeng.

Banken opplyser at beste veiledende boliglånsrente blir 2,85 prosent for Grønt Boliglån.

For eksisterende kunder vil renteendringen tre i kraft fra 7. november 2019.

- I lys av at rentenivået nå er stigende, er vi svært glade for at vår generalforsamling tidligere denne måneden besluttet å innføre kundeutbytte til bankens kunder. Sparebanken Vest skal være konkurransedyktig på pris, og samtidig skape et attraktivt utbytte både til den enkelte kunde og samfunnsutbytte til deres lokalmiljø. Sparebanken Vest er Vestlandets egen bank, der god bankdrift også kommer kundene våre til gode, sier konsernsjef Jan Erik Kjerpeseth.

Alle kunder i Sparebanken Vest vil få utbetalt kundeutbytte, basert på summen de har i lån og innskudd i 2019.