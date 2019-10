Dette vil påvirke Oslo Børs

Det er bred oppgang på de asiatiske børsene tirsdag morgen.

I Japan klatrer Nikkei 0,11 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,43 prosent.

Shanghai Composite i Kina stiger 0,77 prosent, og CSI 300 er opp 0,81 prosent. Hang Seng i Hong Kong styrkes 0,32 prosent.

Tror Oslo Børs åpner opp

Nordnet, med aksjeekspert og analytiker Roger Berntsen i Spissen, tror Oslo Børs åpner opp 0,3 prosent, eller innenfor intervallet [0,1, 0,4].

– Impulsene fra verdens finansmarkeder er positive tirsdag morgen, men dette er neppe nok til å reversere gårsdagens børsfall i Europa. Nye svake PMI tall fra Eurosonen sendte de lange rentene i regionen videre ned i går. Investorene frykter at en teknisk resesjon er nær. De tiårige statsrentene i Tyskland, Frankrike og Italia står i hhv. -0,6, -0,3 og -0,8 prosent. I USA derimot, står tiåringen i 1,7 prosent.



– Det nærliggende å tro at utenlansk kapital vil fortsette å strømme til amerikanske statsobligasjoner så lenge rentedifferansen mellom USA og EU landene er så stor. Videre, stor ettersørsel etter amerikanske obligasjoner presser dollaren oppover, noe som er svært uheldig for resten av verden, hvis dollarnominert gjeld blir vanskeligere å tilbakebetale. En rekke utenlanske bedrifter med mye gjeld i dollar, samt fremovøksende økonomier lider stort i disse dager.

Oljeprisen

Brent-oljen er tirsdag morgen ned 0,59 til 64,39 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,46 prosent til 58,37 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 63,99 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Wall Street

Det var kun små endringer ved de tre ledende amerikanske indeksene mandag, noe som betyr at indeksene fortsatt er på skuddhold til all-time-high.

Dow Jones og S&P 500 befinner seg etter mandag drøye et prosent under tidligere all-time-high notering satt i Juli, mens Nasdaq Composite befinner seg drøye 2,5 prosent under tidligere toppnotering.

Dow Jones steg 0,06 prosent til 26.950,81, mens S&P 500 endte ned 0,01 prosent til 2.991,78. Teknologitunge Nasdaq Composite falt 0,06 prosent til 8.112,46.

Oslo Børs

Pilen pekte ned på Oslo Børs mandag. Hovedindeksen falt 0,78 prosent til 897,85. Det ble omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 3,6 milliarder kroner.

Utviklingen kom i kjølvannet av en svak utvikling på de europeiske børsene og en svak tilbakegang for oljeprisen.

Ifølge en melding mandag har Gaming Innovation Group besluttet å stanse investeringene i GiG Games med umiddelbar effekt. Aksjen falt 12,73 prosent til 8,64 kroner.

Dette skjer i dag:

Makro:

Tyskland: Importpriser august, kl. 08.00

Frankrike: Industritillit september, kl. 08.45

Tyskland: IFO-indeks september, kl. 10.00

USA: FHFA boligprisindeks juli, kl. 15.00

USA: S&P CS boligpriser juli, kl. 15.00

USA: Richmond Fed-indeks september, kl. 16.00

USA: Forbrukertillit foreløpig september, kl. 16.00

Annet:

SSB analyse: Skattetilpasning i konserner, kl. 08.00

SSB: Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper, 2018, foreløpige tall, kl. 08.00

SSB: Innenlandsk transport, 2018, kl. 08.00

Kongsberg Gruppen: Felix Konferansesenter, kl. 12.30-15.30

Norsk Hydro: Selskapets lokaler på Vækerø, kl. 08.00-11.00

API: Ukentlig oljelagertall, kl. 22.30