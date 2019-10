ADS Crude Carriers har installert scrubber

ADS Crude Carriers opplyser i en melding tirsdag at VLCCen «ADS Seranade» har fått installert scrubber og har startet på sin første spotcharter-reise etter oppgraderingen.

VLCCen er for tiden på vei til Midt-Østen-gulfen for lasting, med påfølgende lossing planlagt i Øst-Kina.

Ledelsen forteller at selskapet er i rute med å få alle sine VLCCer oppgradert med utslippsreduserende systemer i god tid før IMO 2020-regelverket trer i kraft 1. januar 2020.

I tråd med selskapets strategi for å overholde IMO 2020-forskriftene og være godt posisjonert for å dra nytte av potensielle økonomiske fordeler som tilbys av rengjøringsteknologi for eksosutslipp, vil selskapets flåte på tre VLCCer bli oppgradert med skrubbersystemer.

ADS Crude Carriers opplyser om at undersøkelse og ettermonteringen av fartøyet «ADS Page» pågår og ventes å være klar til sin første seilas etter oppgradering i begynnelsen av oktober, mens «ADS Stratus» ventes å være klar for sin første reise rundt begynnelsen av november.