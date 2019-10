Total lover investorene høyere utbytte

Styret i Total har gjennomgått utsiktene for konsernet frem til 2025, og har besluttet å øke utbytteveksten de neste årene med 5-6 prosent.

Tidligere var det guidet en utbyttevekst på 3 prosent.

«Leveranse på strategien for opprettholdbar og lønnsom vekst i olje- og gassaktiviteter og investering i voksende energimarkeder, spesielt LNG og lavkarbonelektrisitet, gir sterk visibilitet for fremtiden til selskapet», skriver selskapet.

Total gjentar at det har en bærekraftig breakeven før utbytte på under 30 dollar fatet, og en solid finansiell stilling med et gearing-mål på under 20 prosent.