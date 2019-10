Røkke og Aker blar opp for nytt havsenter

Aker-konsernet og World Economic Forum (WEF) lanserer et globalt teknologisenter for havet, opplyses det i en melding tirsdag.

« Målet er å ta i bruk ny teknologi for å bevare verdenshavet og redusere industriens miljømessige fotavtrykk. Gjennom offentlig-privat samarbeid skal senteret utvikle løsninger for en bærekraftig og lønnsom havøkonomi.

Senteret er et initiativ i samarbeid med den norske regjeringen og det internasjonale høynivåpanelet for en bærekraftig havøkonomi.

Havteknologisenteret skal arbeide med å utforme rammebetingelser, igangsette ny forskning og utvikle kommersielle muligheter, opplyses det .

Finansiert av Aker

Hensikten er å fremskynde bruk av vitenskap, data og teknologi som kan løse miljøutfordringer.

Senteret er etablert som en uavhengig stiftelse, finansiert av Aker-konsernet, og vil være åpent for nye partnere og prosjekter fra både offentlig og privat sektor. Aker-konsernet har opparbeidet seg erfaring og kunnskap gjennom samarbeidet mellom kommersielle virksomheter og ideelle organisasjoner, som REV Ocean, Ocean Data Foundation og Stiftelsen VI.

– Ambisjonen med teknologisenteret er å ta i bruk vår ekspertise om havet, samt benytte den nordiske samarbeidsmodellen for offentlig og privat sektor. Vi ønsker å trappe opp bruken av teknologi for å redusere industriens miljøavtrykk. Et partnerskap mellom det offentlige, privat næringsliv og ideelle organisasjoner vil kunne utløse potensialet som ligger i digital teknologi. Dette vil fremme bærekraftig utvikling for samfunnet, for verdiskaping og for miljøet, sier Akers konsernsjef Øyvind Eriksen.

Senteret blir først lokalisert i Akerkvartalet på Fornebu før det flytter inn i Verdenshavets hovedkontor, et globalt kompetansesenter som utvikles av Aker og REV Ocean

Havteknologisenteret åpnes offisielt 1. januar 2020 og prosessen med å rekruttere administrerende direktør er i gang.