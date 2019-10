Rederi-konglomerat vil kjøpe tilbake egne aksjer

Equinor-kursen steg 7,51 prosent da selskapet lanserte et tilbakekjøpsprogram på 5 milliarder dollar i starten av september.

Tirsdag varslet Wilh. Wilhelmsens Holding at det ønsket å kjøpe tilbake 1,5 millioner A-aksjer og inntil 500.000 B-aksjer. Investorene svarte med å sende opp A-aksjen 10,08 prosent til 142 kroner.

– Beslutningen er basert på en samlet vurdering av flere faktorer, inkludert aksjekurs, likviditet og alternative investeringer. Det har også vært positive innspill fra aksjonærer. Vi har ingen kommentar vedrørende eventuelle fremtidige tilbakekjøp, sier investorkontakt Åge Sturtzel Holm i Wilh. Wilhelmsen Holding.

Transaksjonen skal gjennomføres 30. september og tilbakekjøpet av aksjer vil ikke påvirke tidligere annonsert utbytteguiding.

– Er dere blitt inspirert av Equinor?

– Eventuelle tilbakekjøpsprogrammer i andre selskaper har hatt mindre betydning, sier han.

Skrev ned verdier

I andre kvartal skrev rederikonglomeratet ned verdiene i datterselskapet Survitec med 27 millioner dollar, tilsvarende vel 243 millioner kroner.

SVAKT BIDRAG: I andre kvartal bidro Wallenius Wilhelmsen med lite inntjening for Wilh. Wilhelmsen Holding. Foto: WWL

Til tross for den negative nedskrivningen i Survitec og et heller beskjedent resultatbidrag fra Wallenius Wilhelmsen oppnådde den maritime industrigruppen et resultat på 120 millioner dollar før skatt i tremånedersperioden april-juni.

Det skyldes verdioppgangen på datterselskapet Treasures aksjepost i det sør-koreanske logistikkselskapet Hyundai Glovis.

«Som aksjonær i Hyundai Glovis ser vi positivt på utviklingen i selskapet. En positiv utvikling i aksjekursen har som du ser effekt på resultatet. Det gleder vi oss over», uttalte konsernsjef Thomas Wilhelmsen i forbindelse med kvartalsfremleggelsen.