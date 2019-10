Sier opp 130 ansatte i Kongsberg Maritime

Kongsberg Maritime har tirsdag informert de ansatte om at ytterligere 130 stillinger skal kuttes, skriver NRK.

Dette betyr at total nedbemanning er oppe i 230 stillinger etter oppkjøpet av Rolls-Royce.

Skipsdesign og dekksmaskineri vil få de største kuttene, som hovedsakelig holder til i Ålesund og på Sunnmøre.

– Vi er i rute med mange av de innsparingene vi har hatt som mål, men det er fremdeles noen områder der vi går med tap. Der skal vi gjøre videre tiltak for å bygge oss mer solide for videre drift, sier kommunikasjonsdirektør Annette Bonnevie Wollebæk i Kongsberg Maritime, til NRK.

Utbytte

Kongsberg Gruppen holder tirsdag også kapitalmarkedsdag. Her forteller ledelsen at selskapet har 2022- mål om driftsinntekter på over 30 milliarder kroner og en EBITDA-margin (eks. IFRS 16-effekter) på over 12 prosent.

Selskapet gjentar en utbyttepolitikk på 40-50 prosent av årsresultatet, men opplyser om at ekstraordinært utbytte og/eller tilbakekjøp av egne aksjer kan bli vurdert.

Selskapet venter videre driftsinvesteringer på mellom to til tre prosent av omsetningen. Avskrivninger og amortiseringer ventes på omtrent samme nivå som i andre kvartal 2019 fremover.