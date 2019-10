Meglerhus: Stolt-Nielsen-aksjen kan stige 36 prosent

De siste månedene har det vært relativt små kursutslag i Stolt-Nielsen.

5,5 milliarder kroner

I skrivende stund omsettes aksjen for 102,40 kroner, opp 0,20 prosent. Det gir selskapet en markedsverdi på 5,5 milliarder kroner.

I løpet av den siste uken har aksjen falt 1,54 prosent mens den er opp 3,43 prosent den siste måneden.

Hittil i år har aksjen klatret 2,42 prosent mens den er ned 16,19 prosent det siste året.

Jekker opp kursmålet

Nå er analytiker Anders Karlsen i Danske Bank ute med en ny kjøpsanbefaling på aksjen. Samtidig jekker han opp kursmålet fra 136 til 139 kroner.

For at kursmålet skal innfris må altså aksjen stige 35,74 prosent fra dagens nivå.

Bloomberg kan fortelle at gjennomsnittlig kursmål blant analytikerne som følger Stolt-Nielsen er på 149,33 kroner.

Det finnes sektorer og aksjer med mer spenstige oppsider. For to uker siden kunne vi lese at Pareto Securities spådde kursdobling for flere aktører i riggsektoren.