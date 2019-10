Oljeprisen faller mer enn to prosent etter Trump uttalelser

Ved 20-tiden er Brent-oljen ned 2,50 prosent til drøye 63,1 dollar fatet, mens WTI-oljen for øyeblikket er ned 2,30 prosent, og omsettes i skrivende stund for 57,3 dollar fatet. Til sammenligning ble et fat med Brent og WTI-olje omsatt for 63,60 og 57,57 dollar fatet ved stengetid Oslo Børs, ned henholdsvis 0,82 prosent og 0,42 prosent.

Frykt etter uttalelser fra Trump

Donald Trump kritiserte Kinas urettferdige handelspolitikk under FN’s generalforsamling. Uttalelsene har lagt en demper på de positive signalene fra handelskrigen de seneste dagene, som i sin tur fører med seg usikkerhet og fall i oljeprisen.

-Samtidig tynger dårlige tall fra europeisk og japansk industri oljeetterspørselen, det sier Andy Lipow, president ved Lipow Oil Associates til Reuters.

Tall på industriaktiviteten i Tyskland for September understreker at tysk økonomi fortsetter å slite. September-tallene er de dårligste siden finanskrisen.

Overtilbud i markedet

«Gitt fortsatt amerikansk produksjonsvekst og ny produksjon i Norge og Brasil preges markedet nå av et overtilbud, det til tross for produksjonstap fra Saudi Arabia de seneste ti dagene», fortsetter Lipow.

Reuters rapporterte mandag at Saudi Arabia hadde gjenopprettet 75 prosent av den tapte produksjonen som følge av angrepene 14. September, og at resterende kapasitet vil være gjenopprettet i løpet av neste uke. I ettertid har The Wall Street Journal verdt ute å meldt at det kan ta flere måneder før anlegget kjører for fulle pumper.