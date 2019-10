Trump risikerer riksrett – Wall Street i rødt

Demokrat og speaker for representantenes hus i kongressen, Nancy Pelosi, var tirsdag ventet å annonsere at Donald Trump skal stilles for riksrett.

Uttalelsen skapte uro i det amerikanske markedet.

Årsaken til en potensiell riksrett ligger i en telefonsamtale Trump tidligere i år hadde med Ukraina’s leder Volodymyr Zelensky. Trump skal angivelig ha presset Zelensky til å undersøke familien til den politiske rivalen Joe Biden.

-Nå har vi faktaene på bordet og er klare, skal Pelosi ha sagt, ifølge CNBC.

Trump har tidligere innrømt å ha snakket med Zelensky om Biden, men skal ha avvist at han presset han.

Investorene roet seg noe utover dagen på Wall Street, etter at Trump på Twitter annonserte at han skal offentliggjøre en full kopi av den kontroversielle samtalen i morgen.

Skuffende tall på forbrukertillit

Skuffende forbrukertillit-tall bidro også til å dra børsene i rødt tirsdag.

Forbrukertilliten falt i September til 125,1 fra tidligere 135,1 i august. Det var på forhånd ventet et fall til 133,5.

Fantastisk oppgang med Trump

Aksjer og amerikansk økonomi har gått veldig bra etter at Trump inntok Det hvite hus. Dow Jones er for eksempel opp mer enn 46 prosent.

Mer politisk uro ses imidlertid som et usikkerhetsmoment i en allerede sårbar økonomi. Ved tidligere anledninger der presidenter har blitt stilt for riksrett har børsene slitt. I 1998 falt for eksempel Dow Jones nesten 20 prosent etter omfattende etterforskning rundt tidligere president "I didn't have sex with that women" Bill Clinton.

Ned, ned og ned

Dow Jones falt 0,51 prosent til 26.811,84.

Av de 30 selskapene som inngår i indeksen endte syv av selskapene i grønt torsdag. Bankaksjene Goldman Sachs og JP Morgen var begge å finne blant dagens tapere, ned henholdsvis 2,65 og 1,32 prosent.

Videre endte tech-selskapene Apple og Microsoft også ned tirsdag, henholdsvis 0,41 og 1,26 prosent. Flyselskapet Boeing lettet litt og ble dagens vinner, opp 1,20 prosent

S&P 500 endte ned 0,83 prosent til 2966,94.

Teknologitunge Nasdaq Composite endte ned 1,46 prosent til 7993,90.

Øvrige amerikanske selskaper som Tesla og Alphabet endte ned henholdsvis 7,43 og 1,24 prosent.

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, steg hele 14,69 prosent til 17,10.

Olje, gull og frenter

Oljeprisen var ned nesten tre prosent tirsdag. Da børsem stengte kostet et fat Brent og WTI-olje til henholdsvis 62,88 og 57,19 dollar. Ned henholdsvis 2,92 og 2,47 prosent.

Gullprisen var opp 0,64 prosent, og en unse gull kostet 1.541,30 dollar.

Tremånedersrenten steg 2,4 basispunkter til 1,923 prosent.

Renten på 2-åringen falt 7,4 basispunkter til 1,620 prosent.

10-åringen falt 9,4 basispunkter til 1,635 prosent.

30-åringen falt 8,5 basispunkter til 2,090 prosent.