Dette vil påvirke Oslo Børs onsdag

Tirsdag falt hovedindeksen på Oslo Børs 0,78 prosent før den sluttet på 890,84 poeng. Det ble omsatt aksjer for nesten 3,9 milliarder kroner.

DNB-aksjen ble en av de store taperne med et kursfall på 3,44 prosent til 157,30 kroner etter at ledelsen gikk ut med et resultatvarsel.

Onsdag omsettes et fat Nordsjøolje for 62,66 dollar, opp 0,87 prosent.

Roger Berntsen frykter børsfall

«De asiatiske børsene endte ned onsdag, dermed er tonen satt for børsene i Europa i dag. Investorene i regionen lot seg påvirke av gårsdagens uttalelser fra Trump, der har gjentok at han ikke ville akseptere en dårlig handelsavtale med Kina. Han tok også til orde for at Kina ikke lenger burde få lov til å kalle seg en fremvoksende økonomi», skriver Roger Berntsen i dagens rapport fra Nordnet.

Berntsen tror Oslo Børs (OBX-indeksen) åpner ned 0,4 prosent, eller innenfor intervallet [-0,6, -0,2].

Asia

Politisk turbulens i USA er med på å sende de asiatiske børsene nedover onsdag morgen.

I Japan faller Nikkei 0,35 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,15 prosent. Shanghai Composite i Kina svekkes 0,57 prosent, og CSI 300 er ned 0,53 prosent. Hang Seng i Hong Kong faller tilbake 0,95 prosent.

Kospi i Sør-Korea er ned 0,75 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia svekkes 0,33 prosent, mens Straits Times i Singapore faller 0,63 prosent.

Wall Street

Alle de ledende indeksene endte ned tirsdag etter bekymringer om Donald Trumps politiske fremtid. Tirsdag falt Dow Jones 0,51 prosent til 26.811,84, S&P 500 endte ned 0,83 prosent til 2.966,94 mens teknologitunge Nasdaq Composite falt 1,46 prosent til 7.993,90.

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, steg hele 14,69 prosent til 17,10.

Dette skjer i dag

Norge: AKU-ledighet juli, kl. 08.00

Tyskland: Gfk konsumenttillit oktober, kl. 08.00

Frankrike: Forbrukertillit september, kl. 08.45

USA: Nyboligsalg august, kl. 16.00

SSB: Ukentlig lakseeksport, kl. 08.00

Vannmagasinstatistikk kl. 13.00

DOE: Ukentlig oljelagertall, kl. 16.30

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)