Rykker ut med en kjøpsanbefaling etter tirsdagens nyheter

Kongsberg Gruppen fikk en blandet mottagelse av sin kapitalmarkedsdag i går.

I løpet av tirsdagen falt aksjen 1,33 prosent før den sluttet på 126,10 kroner. Den laveste noteringen var på 125,80 kroner.

22,7 milliarder

Dette gir selskapet en markedsverdi på 22,7 milliarder kroner.

Analytikerne i DNB Markets lar seg ikke skremme av gårsdagens nyheter og rykker i dag ut med en ny kjøpsanbefaling på aksjen.

Kursmålet settes til 150 kroner.

På rett spor?

«Ser vi på målsettingen for 2022 indikerer denne støtte for konsensusforventningene for 2021. Konsensus for 2022 er ikke tilgjengelig, men markedets forventninger til 2021 vil etter vår mening måtte justeres opp dersom 2022-målene skal være innen rekkevidde», skriver DNB Markets.

Tallknuserne mener integrasjonen av den maritime virksomheten ser ut til å være på god vei, de mener kontraktsmulighetene for forsvarsvirksomheten fortsatt er solide og utsiktene for tilbakekjøp og utbytter er uendret.