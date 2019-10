Morgan Stanley nedgraderer Borr Drilling

Morgan Stanley nedgraderer onsdag Borr Drilling til «equal-weight», mens «overweight»-anbefaling på Maersk Drilling gjentas, ifølge TDN Direkt.

Kursmålet får seg en kraftig nedjustering og kuttes med 59 prosent til 66 kroner. Dette begrunnes med at meglerhuset nå har et mer forsiktig syn på riggselskaper offshore.

Ifølge nyhetsbyrået tror analytikerne at kapasiteten vil bli absorbert i en saktere takt.

Borr Drilling faller 4,7 prosent på Oslo Børs onsdag morgen til 47,52 kroner.

Aksjekursen har den siste uken svekket seg 21,7 prosent, som gjør at markedsverdien på bare noen dager har falt fra 6,7 til 5,3 milliarder kroner.

Meglerhus spår kursrally

Magnus Olsvik i Kepler Cheuvreux er ikke enig med Morgen Stanley. Analytikeren var i forrige uke ute med en ny kjøpsanbefaling på aksjen.

Olsvik justerte ned kursmålet fra 165 til 160 kroner, som gjør at analytikeren venter at aksjekursen skyter fart for Tor Olav Trøim og resten av aksjonærene.

Pareto Securities har flere kjøpsanbefalinger på aktørene i riggsektoren og argumenterer med at forholdene skal bli bedre. Meglerhuset opererer med en kjøpsanbefaling på Borr Drilling og et kursmål på 100 kroner.