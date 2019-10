Nordea Markets spår solid kursoppgang i aksjen

Med en aksjekurs på 17 kroner har Axactor en markedsverdi på 2,64 milliarder kroner.

Lys fremtid?

Analytiker Thomas Svendsen i Nordea Markets tilhører optimistene som tror aksjen vil stige markert i tiden fremover.

Selv om han nå er ute med en ny kjøpsanbefaling velger han likevel å moderere seg noe.

Kursmålet kuttes fra 32 til 26 kroner.

For at kursmålet skal innfris må aksjen stige 53 prosent fra dagens nivå.

Bloomberg kan fortelle at gjennomsnittlig kursmål blant analytikerne som følger Axactor ligger på 29,25 kroner.

Stusselig utvikling på børsen

I løpet av den siste måneden har aksjen lagt på seg 4,20 prosent mens den er ned 8,85 prosent hittil i år.

Om vi går ett år tilbake i tid er kursfallet på 32,86 prosent.

På rekke og rad

John Fredriksens Gevaran Trading er største aksjonær i Axactor.

Høyt oppe på aksjonærlisten finner vi også milliardærene Torstein Tvenge og Johan H. Andresen jrs Ferd.

Det finnes sektorer og aksjer med mer spenstige oppsider. For to uker siden kunne vi lese at Pareto Securities spådde kursdobling for flere aktører i riggsektoren.