Equinor samarbeider om havvind i Kina og Europa

CPIH (China Power International Holding) og Equinor har undertegnet en intensjonsavtale om å samarbeide om havvind i Kina og Europa.

Intensjonsavtalen åpner også opp for et eventuelt utvidet samarbeid mellom de to selskapene, opplyses det i en melding.

– Kina øker raskt bruken av fornybare energikilder og naturgass. Landet satser for fullt på å bli verdens største marked for havvind innen 2030. Som en stor aktør innen havvind ser Equinor frem til å samarbeide med CPIH om å utvikle havvind, sier konserndirektør for Nye energiløsninger, Pål Eitrheim.

Equinor har vært i Kina siden 1982. Oljefeltet Lufeng, som er et partnersamarbeid med China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) i Sør-Kinahavet, var det første internasjonale feltet selskapet var operatør for, og var i produksjon fram til 2009.

Equinor har i dag etablert virksomhet innen råoljehandel i Kina, og samarbeider om internasjonal oppstrømsvirksomhet med flere kinesiske selskaper.

