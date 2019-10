En rekke meglerhus rykker ut med kjøpsanbefalinger

Norsk Hydro kunngjorde på kapitalmarkedsdagen tirsdag at det vil bli iverksatt nye forbedringstiltak i hele selskapet.

Skal kutte kostnader

Målsettingene innebærer blant annet en forbedring i EBIT (driftsresultat) på 6,4 milliarder kroner for perioden 2018 til 2023. Tiltakene inkluderer også en forenkling av stabsfunksjoner og en revidert driftsmodell som skal støtte opp om lønnsomhet og bærekraft.

Samtidig kunne DN fortelle at om lag 2.200 ansatte kommer til å miste jobben i perioden frem til 2023. Hvor mange som vil miste jobben i Norge skal fremdeles være uklart.

Kursfall

I løpet av gårsdagen falt aksjen 2,36 prosent til 32,70 kroner.

Onsdag omsettes aksjen for 32,45 kroner, ned ytterligere 0,76 prosent.

Det betyr at aksjonærene har opplevd et kursfall på 14,15 prosent hittil i år.

Anbefaler fremdeles kjøp

Tallknuserne som følger selskapet lar seg tydeligvis ikke skremme av det som ble kjent på kapitalmarkedsdagen.

Ifølge TDN Direkt velger Danske Bank Markets, DNB Markets, Nordea Markets og Kepler Cheuvreux å gjenta sin kjøpsanbefaling på Norsk Hydro.

Danske Bank Markets vurderer kostnadsprogrammet som ble presentert som konstruktivt, men nedjusterer samtidig kursmålet fra 43 til 41 kroner.

DNB Markets opererer med et kursmål 42 kroner, Kepler Cheuvreux har et kursmål på 43 kroner mens Nordea Markets forteller investorer at aksjen bør kunne stige til 42 kroner.

Kongsberg Gruppen hadde også kapitalmarkedsdag i går, noe analytikerne i DNB Markets har belønnet med en ny kjøpsanbfaling.