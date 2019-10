ICE Group utsteder svindyr gjeld - kjøper seg mer tid

ICE Group-datter Ice Group Scandinavia har lyktes med å utstede en senior usikret obligasjon på 900 millioner kroner med forfall i oktober 2023.

Det går frem i en melding onsdag.

Provenyet vil bli brukt til å finansiere videre vekst, refinansiere eksisterende gjeld samt generelle selskapsformål.

«Gitt fremgangen vi har vist de siste ni månedene, følte vi at dette var et godt tidspunkt for å hente mer penger. Provenyet gir oss økt finansiell fleksibilitet da vi fortsetter å bygge ut det tredje nasjonale telefonnettverket og utfordrer de etablerte spillerne i Norge», heter det fra Eivind Helgaker, konsernsjef i ICE Group, i meldingen.

Høyere finansieringskostnad

Rentebetingelsene på Ice Groups nye obligasjonslån er tremåneders nibor pluss 800 basispunkter.

Det bekrefter Henning Karlsrud, CFO i ICE Group, overfor Finansavisen.

I tilknytning til utstedelsen har selskapet kjøpt tilbake om lag 280 millioner kroner i den utestående senior usikrede obligasjonen med ticker IGSH01 og ISIN NO0010789035 til par.

IGSH01 har kupong på nibor pluss 525 punkter og har handlet med 6,5-7,0 prosent yield de siste seks månedene. ICE tar dermed en høyere finansieringkostnad for å sikre seg finansiering lengre ut i tid.

– Den eksisterende usikrede obligasjonen har tradet på 650-700 punkter det siste halvåret, med forfall i april 2022. Dette lånet er 1,5 år lenge ut på rentekurven med forfall i oktober 2023. Covenants er som på IGSH01 og IGSH02, minimum 150 MNOK i cash og LTV (Loan To Value, red. anm.) på mindre enn 50 prosent, sier Karlsrud til Finansavisen.

DNB Markets og Pareto Securities var tilretteleggere for transaksjonen.

ICE-aksjen faller 1,29 prosent til 22,90 kroner på Oslo Børs onsdag.