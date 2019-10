Bakkafrost kjøper 2/3 av The Scottish Salmon Company

Bakkafrost har signert en bindende avtale om å kjøpe 68,6 prosent av aksjene i The Scottish Salmon Company (SSC) fra Northern Link, fremgår det av i en børsmelding onsdag kveld.

Med forbehold om at kjøpet materialiserer seg, så vil transaksjonen trigge et tvangsbud fra Bakkafrost på de resterende aksjene, tilsvarende 31,4 prosent.

Kjøpssummen på 28,25 kroner priser egenkapitalen til 5,48 milliarder norske kroner, og selskapet til 5,78 milliarder kroner, og budet på de resterende aksjene settes til samme pris.

Transaksjonen impliserer en EV/EBITDA-multippel på 7,2.

Innvannende

- Prisen er 6 prosent over vårt kursmål så det er en helt fair pris, sier analytiker Knut-Ivar Bakken i Danske Equities til Finansavisen. Han legger til at transaksjonen vil være innvannende for Bakkafrost.

Han tror Bakkafrosts eierskap kan gjøre Scottish bedre, men at det også kan dukke opp skjær i sjøen.

- Bakkafrost kan sikkert bidra til forbedringer i Scottish på sikt, men det vil uansett være krevende på lang sikt. Det eneste negative jeg ser er at oppfattelsen av Bakkafrost, som verdens beste oppdretter, kan bli endret fremover hvis Scottish ikke bedrer resultatene, sier han.

Pen premie

Onsdag endte aksjen på 28,10 kroner, og premien tilsvarer dermed 0,53 prosent dagens sluttkurs.

Premien tilsvarer imidlertid 8,5 prosent på den volumvektede gjennomsnittskursen (VWAP) de siste tre månedene.

Aksjen sto i all-time high 17. september på 28,95 kroner (intradag: 30,00 kroner).

Kursutvikling for The Scottish Salmon Company fra 29. desember 2017 til 25. september 2019. Foto: Tradingview

Vil gjøre emisjon

Bakkafrost skriver at de vil finansiere kjøpet med en blanding av gjeld og egenkapital. Det vil bli igangsatt en bokbyggingsprosess der man vil tillate en økning av aksjekapitalen på inntil 15 prosent, tilsvarende 7.328.710 aksjer.

I tillegg vil det ble bli utstedt opptil fem prosent av dagens aksjekapital, tilsvarende 2.442.903 nye aksjer, i en rettet emisjon til Northern Link.

Bakkafrost vil også hente inn en ny lånefasilitet.

«Bakkafrost er kjent for å levere bransjeledende vekst og lønnsomhet kombinert med et fokus på å skape aksjonærverdier. The Scottish Salmon Company representerer et attraktivt kjøp ved denne korsvei, som gir eksponering mot den attraktive skotske oppdrettsregionen med potensielle synergier og overføring av best practices», skriver Regin Jacobsen, konsernsjefen i Bakkafrost siden 1989, i meldingen.

Strategisk rasjonale

Bakkafrost skriver at transaksjoen vil gi selskapet eksponering til skotsk oppdrett som er en nisje-region som gir premie på oppnådd pris, i likhet med fisken fra Færøyene.

Transaksjonen har også en diversifiseringseffekt da Bakkafrost i dag kun har produksjon på Færøyene.

Bakkafrost tror at de skal kunne bidra til å øke SSCs lønnsomhet i et femårsperspektiv ved å realisere identifiserte synergier, best practices og et målrettet investeringsprogram.

På fór- og procurement-siden vil effektivisering og økt fórkvalitet hos SSC kunne bidra med synergier tilsvarende 2,6 kroner per kilo, skriver Bakkafrost.

Scottish Salmon Company produserte i fjor 29.913 tonn laks, og har i løpet av første halvår i år slaktet 18.463 tonn. Selskapet har en total kapasitet på 50.000 tonn.