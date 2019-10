dette vil påvirke oslo børs

Nyheten om at produksjonen er tilbake på normalnivå og oljelagertall fra USA var driverne for oljeprisen onsdag.

Oljeprisfallet tiltok rett før stengning på Oslo Børs da nyheten om at Saudi-Arabia skal ha gjenopprettet produksjonskapasiteten til 11,3 millioner fat om dagen ble kjent.

Torsdag morgen omsettes et fat Nordsjøolje for 62,31 dollar, ned 0,13 prosent.

WTI-oljen handles for 56,45 dollar, ned 0,07 prosent.

I valutamarkedene er EURUSD ned 0,4 prosent fra i går morges. Den norske kronen styrket seg litt mot euro gjennom dagen i går, men har falt litt tilbake i natt.

Berntsens spådom

Nordnet, med aksjeekspert og analytiker Roger Berntsen i spissen, tror Oslo Børs (OBX indeksen) åpner opp 0,5 prosent, eller innenfor intervallet [0,3, 0,6] prosent torsdag.

«Lavere oljepris bidro til børsfall her hjemme i går. Den økte risikopremien i oljeprisen etter den alvorlige hendelsen i Saudi Arabia tidligere i måneden, er nå mer eller mindre borte. Dvs. aktørene i oljemarkedet hamstrer ikke olje i like stor skala som tidligere, da frykten for ytterligere disrupsjon av globalt oljetilbudet har minsket», skriver Berntsen i morgenrapporten.

«Når det er sagt, lite har skjedd på den geopolitiske arenaen, annet enn at USA har innført ytterligere sanksjoner ovenfor Iran. Det skal også sies at deler av oljeprisnedgangen de seneste dagene, skyldes lavere vekstimpulser i verdensøkonomien. Vekstimpulsene er ikke ventet å bedres så lange handelskrigen mellom USA og Kina fortsatt pågår», fortsetter han.

De asiatiske børsene endte blandet i natt, til tross for børsoppgang i USA i går kveld. Samlet sett derimot, er impulsene fra verdens finansmarkeder positive torsdag morgen.

«Mao. ligger forholdene til rette for oppgang i Europa i dag, inkludert på Oslo Børs», skriver aksjeeksperten.

Asia

Det er noe blandet for de asiatiske børsene torsdag morgen.

I Japan faller Nikkei 0,04 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,18 prosent.

Shanghai Composite i Kina svekkes 0,59 prosent, og CSI 300 er ned 0,53 prosent. Hang Seng i Hong Kong stiger 0,05 prosent.

Kospi i Sør-Korea er ned 0,03 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia svekkes 0,49 prosent, mens Straits Times i Singapore faller 0,03 prosent.

USA

Pilen pekte oppover på Wall Street onsdag. Alle de toneangivende indeksene endte i grønt territorium.

Dow Jones klatret 0,61 prosent til 2.970,71 på Wall Street onsdag. 21 av de 30 aksjene i indeksen steg. Nike var den soleklare vinneren med en oppgang på 4,15 prosent.

S&P 500 endte dagen opp 0,62 prosent til 2.984,87. En av dagens vinnerne var Marathon Petroleum som steg 8,42 prosent.

Nasdaq Composite endte dagen opp 1,05 prosent til 8.007,38.

Gullprisen falt hele 1,84 prosent til 1.512,00 dollar per unse.

VIX, populært kalt fryktindeksen, falt 6,80 prosent til 15,89 poeng.

Oslo Børs

Det endte i negativt terreng på Oslo Børs onsdag. Hovedindeksen falt 1,20 prosent til 880,16.

Det ble omsatt aksjer og egenkapitalbevis for drøye 3,7 milliarder kroner.

Utviklingen kom i kjølvannet av nedgang i Europa onsdag og i USA tirsdag.

Dette skjer i dag:

Makro:

SCB: Handelsbalanse august, kl. 09.30

EMU: M3 pengemengde august, kl. 10.00

USA: Endelig BNP 2. kvartal, kl. 14.30

USA: Grossistlager foreløpig august, kl. 14.30

USA: Handelsbalanse varer august, kl. 14.30

USA: Førstegangssøkende ledighetstrygd uketall, kl. 14.30

USA: Pending home salges august, kl. 16.00

USA: Kansas City Fed-indeks september, kl. 17.00

Annet:

SSB Artikkel: Bruk av alternative drivstoff i transport, kl. 08.00

SSB: Kollektivtransport, 2. kvartal 2019, foreløpige tall, kl. 08.00

SSB: Arbeidsulykker, 2018, kl. 08.00

Tine: Tertialrapport

DOE: Ukentlig gasslagertall fra, kl. 16.30

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)