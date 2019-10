En rekke innsidere har fått tegningsretter i Thinfilm

Kevin Barber, administrerende direktør i Thinfilm, har torsdag mottatt 30.937.432 tegningsretter i forbindelse med selskapets incentivplan for 2019. Selskapet skriver at tegningsretter gitt før 2018 har blitt kansellert og rettigheter til å kreve aksjer har frafalt.

Barber eier etter dette 46.601.940 tegningsretter i Thinfilm.

Arvind Kamath, EVP Technology Development, har mottatt 1.050.000 tegningsretter, og kontrollerer nå totalt 7.525.000 tegningsretter.

Giampaolo Marino, EVP Hardware Solutions, har fått 2.000.000 tegningsretter, mens Shannon Fogle (VP, Global Human Resources) har fått 320.000 tegningsretter. Duoen eier nå 6.000.000 og 3.660.000 tegningsretter.

Aditi Chandra, VP Technology Development har fått 590.000 tegningsretter og Vivian Lam (HR and Executive Assistant) har fått 30.000 tegningsretter.

Utøvelsesprisen for tegningsrettene er 0,2335 per aksje og fristen for utøvelse utløper 28 mai 2024.