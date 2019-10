Analytiker spår kraftig kursoppgang i Kongsberg Gruppen

For to dager siden arrangerte Kongsberg Gruppen sin kapitalmarkedsdag. Her kunne ledelsen fortelle at selskapet har 2022- mål om driftsinntekter på over 30 milliarder kroner og en EBITDA-margin (eks. IFRS 16-effekter) på over 12 prosent.

Satser på utbytte

Selskapet gjentok en utbyttepolitikk på 40-50 prosent av årsresultatet, men opplyste at ekstraordinært utbytte og/eller tilbakekjøp av egne aksjer kan bli vurdert.

Kongsberg Gruppens nyheter fikk en blandet mottagelse på Oslo Børs hvor aksjen falt 1,33 prosent før den sluttet på 126,10 kroner.

Arctic sier kjøp

Nå rykker Arctic Securities ut med en ny kjøpsanbefaling på aksjen. Analytiker Sveinung Alvestad jekker samtidig opp kursmålet fra 173 til 178 kroner.

Onsdag sluttet aksjen på 127,70 kroner, hvilket gir en markedsverdi på nesten 23 milliarder kroner.

DNB Markets spår kursoppgang

I går kunne vi lese at analytikerne i DNB Markets ikke lot seg skremme av tirsdagens nyheter. De rykket ut med en ny kjøpsanbefaling på aksjen, og satte kursmålet til 150 kroner.

Gjennomsnittlig kursmål blant analytikerne som følger Kongsberg Gruppen ligger på 150,38 kroner.