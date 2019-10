Nordea Markets: Dette er neppe nok til å dømme Trump

USAs president Donald Trump sa onsdag at en handelsavtale med Kina kommer nærmere og at det var en god mulighet for å lande en avtale.

Det er ifølge Nordea Markets-økonom Lars Mouland ikke usannsynlig at dette utspillet kom for å fjerne fokus fra riksrettsprosessen.

Telefonsamtalen

Det ble i går offentliggjort et referat fra telefonsamtalen med Ukranias president der det kommer frem at Trump ba om en undersøkelse av tidligere visepresident Joe Biden.

«Dette er neppe nok til å dømme Trump, men det er neppe usannsynlig at det vil dukke opp annet grums når prosessen fortsetter», skriver Nordea Markets-økonom Lars Mouland i morgenrapporten.

Aksje- og rentemarkedet la mest vekt på bedre nyheter fra handelskrigen og steg kraftig. Amerikanske 10-års renter var opp 10 basispunkter på det meste og Nasdaq steg en prosent.

«Oljeprisen startet gårsdagen med en nedgang på signaler om at Saudi-Arabia ligger foran skjema i å reparere skaden etter terrorangrepet, men prisen ble siden dratt høyere av oppgangen i aksjer og oljeprisen endte dagen uendret på 62 dollar fatet», skriver Mouland.

Kronen styrket seg noe og en euro koster i skrivende stund 9,91.

Det er ifølge Mouland få nøkkeltall av betydning i dag, men flere medlemmer av den amerikanske sentralbanken skal tale.