Archer er tildelt en kontrakt av en operatør i Nordsjøen for levering av boretjenester, ifølge en melding.

Selskapet opplyser at det er borereriggen «Archer Topaz» som har fått oppdraget, og at den faste delen av kontrakten omfatter permanent «plugging & abandonment» av to brønner.

Etter en periode med reaktivering av riggen vil den bli mobilisert for oppdraget, som er ventet å starte i andre kvartal 2020.