Danske Bank Markets anbefaler kjøp av Belships

Danske Bank Markets gjenopptar dekning på Belships med en kjøpsanbefaling, ifølge TDN Direkt.

Kursmålet settes til 8,10 kroner, tilsvarende en oppside på 13 prosent.

Meglerhuset begrunner kjøpsanbefalingen med at det venter at tørrbulk-markedet skal holde seg godt mot 2020 og i tiden fremover. Ifølge nyhetsbyrået peker Danske Bank på at Belships sannsynligvis kommer til å fortsette med sin ekspansjon.

Belships-aksjen har i 2019 steget 42 prosent på Oslo Børs og er det siste året opp 35 prosent. Den siste måneden er aksjen opp 5 prosent.