Mowi om skadeomfanget etter brannen

Ifølge kommunikasjonssjef Eivind Nævdal-Bolstad i Mowi ser det ut til at skadene etter brannen på selskapets settefiskanlegg på Skjervøy kan ha et begrenset omfang, skriver TDN Direkt.

Selskapet påpeker imidlertid at de må ha en grundig gjennomgang av området før de kan slå fast hvilke konsekvenser brannen får.

«Det er for tidlig å slå fast noe om årsak til brannen, og vi må nå la brannvesenet og politiet gjøre sine undersøkelser. Det ser ut til at skadene kan ha et begrenset omfang, men vi må ha en grundig gjennomgang av området før vi kan slå fast hvilke konsekvenser brannen får», skriver han i en epost.

Byggingen av settefiskanlegget til Mowi begynte i 2018, men er ifølge Intrafish ikke ferdig ennå, skriver nyhetsbyrået.

Anlegget koster om lag 400 millioner kroner.