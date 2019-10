Vurderer ny emisjon - Folketrygdfondet flagger

Onsdag ble det kjent at Bakkafrost har forpliktet seg til å kjøpe 68,6 prosent av aksjene i The Scottish Salmon Company (SSC) fra Northern Link. 3,7 milliarder har blitt hentet inn ved å gjennomføre en rettet emisjon på rundt 7.328.709 millioner aksjer, til en kurs på 500 kroner per aksje.

Torsdag opplyser selskapet at det vurderer en reparasjonsemisjon på inntil til 1.000.000 nye aksjer i løpet av fjerde kvartal, til 500 kroner per aksje.

Det fremgår av innkallingen til den ekstraordinære generalforsamlingen, som vil bli avholdt 18. oktober.

Folketrygdfondet flagger

I en flaggmelding fremgår det at Folketrygdfondet har kjøpt 760.000 aksjer i Bakkafrost til 500 kroner per aksje.

Etter transaksjonen eier Folketrygdfondet 5.172.627 aksjer i Bakkafrost, tilsvarende en eierandel på 10,77 prosent. Etter den pågående kapitalutvidelsen vil eierandelen reduseres til 9,80 prosent.

Bakkafrost-aksjen omsettes torsdag for 526 kroner på Oslo Børs, ned 0,4 prosent.