Medistims nyeste generasjon MiraQ er klarert for salg i Japan, fremgår det av en melding.

Med klareringen i Japan kan Medistim nå selge MiraQ i alle større markeder, med unntak av Canada hvor søknad er i prosess.

MiraQ er et kvalitetssikringssystem til bruk ved hjerte- og karkirurgi. Japan utgjør et vesentlig marked for Medistim, med ca 400 sykehus som utfører hjertekirurgi.