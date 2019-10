Bredt fall på Wall Street – Beyond Meat spratt opp

Alle de ledende indeksene på børsene i New York falt torsdag. Utviklingen kom i kjølevannet av USAs økonomi som vokste med 2,0 prosent på årsbasis i andre kvartal, ifølge den tredje revisjonen fra amerikanske statistikkmyndigheter.

Det var ikke ventet noen endring i USAs BNP-utvikling, ifølge TDN Direkt.

I første kvartal vokste den amerikanske økonomien med 3,1 prosent.

Sesongkorrigert statistikk fra det amerikanske arbeidsmarkedsdepartementet viste at antallet førstegangssøkende til ledighetstrygd i USA (jobless claims) var 213.000 pr. 21. september, opp fra reviderte 210.000 (opprinnelig rapportert 208.000) i foregående uke.

Ifølge TDN Direkt var det ventet et antall på 212.000

Ned, ned og ned

Dow Jones falt 0,28 prosent til 26.894,45 og er med det opp 15,31 prosent i år.

12 av de 30 selskapene som inngår i indeksen steg onsdag. Nike Inc. Cl B. var dagens vinner med en oppgang på 1,5 prosent.

Videre var UnitedHealth Group Inc. dagens taper, med et fall på tre prosent.

Like etter fulgte Chevron Corp. som falt 2,73 prosent etter at oljeprisen har falt tre dager på rad.

Kjente selskaper som Coca-Cola Co. og Boeing Co. steg henholdsvis 0,42 og 0,22 prosent.

S&P 500 endte ned 0,24 prosent til 2.977,83. Det vil si at indeksen er opp 18,79 prosent hittil i år.

Dagens soleklare vinner ble Conagra Brands Inc., som hoppet 3,68 prosent. Oppgangen kom etter kvartalstall som viste at lønnsomheten slo estimatene. I tillegg bekreftet selskapet guidingen fremover.

På toppen av taperlisten var cruiseoperatøren Carnival Corp., som stupte 8,73 prosent. Fallet skyldes kvartalsrapporten, der selskapet kuttet i utsiktene for hele året med henvisning til høyere drivstoffpriser. Aksjen stupte selv om selskapet fikk høyere resultat enn estimatene i kvartalet.

Like etter fulgte Nektar Therapeutics, som stupte 6,66 prosent etter negative resultater fra selskapets brystkreftforskning.

Samarbeid med McDonald's

Teknologitunge Nasdaq Composite falt 0,58 prosent til 8.030,66. Indeksen har dermed steget 21,03 prosent siden nyttår.

Facebook falt 1,47 prosent, mens Apple stengte ned 0,52 prosent og Amazon falt tilbake 1,61 prosent.

Netflix hadde en nedgang på 0,54 prosent og Alphabet (Google) falt 0,41 prosent.

Dagens vinner ble Precipio Inc., som hoppet 50 prosent. Hoppet kom etter at flere av de store laboratoriene har fullført valideringsstudier for å teste Precipios IV-celle cytogenetiske medieprodukt.

Inne på vinnerlisten var også produsenten av plantebaserte kjøtterstatninger, Beyond Meat Inc., som steg 11,58 prosent. Oppgangen kom etter nyheten om at selskapet skal samarbeide med McDonald's om en ny hamburger, som debuterer på menyen i Canada neste uke. Siden børsnoteringen i mai 2019 har aksjen steget omtrent 131,08 prosent.

Frykt, gull og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, steg 0,69 prosent til 16,07.

Gullprisen var ned 0,03 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.511,80 dollar.

Tremånedersrenten falt 6,7 basispunkter til 1,825 prosent.

Renten på 2-åringen falt tilbake to basispunkter til 1,663 prosent.

10-åringen falt 3,8 basispunkter til 1,697 prosent.

30-åringen hadde en nedgang på 4,8 basispunkter til 2,14 prosent.