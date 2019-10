Norway Royal Salmon selger Region Sør

Norway Royal Salmon ASA (NRS) har inngått en avtale om salg av samtlige aksjer i Sør Farming AS, kommer det frem av en børsmelding torsdag kveld.

Kjøperne er Tombre Fiskeanlegg AS, Lingalaks AS og Eidesvik Laks AS

Sør Farming AS er et heleid datterselskap av Norway Royal Salmon, som etter gjennomføringen av en fisjon av NRS Farming AS vil eie Norway Royal Salmon sin oppdrettsvirksomhet Region Sør.

«Den strategiske vurderingen av Region Sør er nå gjennomført, og vi har konkludert med at vi selger virksomheten. NRS er godt fornøyd med prisen vi har oppnådd, samt at vi kan videreutvikle samarbeidet med kjøperne på eksport av fisk, og slik fortsette å styrke vår egen salgsavdeling. Vi er glad for at kjøperne har lokal tilhørighet, ambisjoner og ressurser til å utvikle virksomheten videre», sier konsernsjef Charles Høstlund i Norway Royal Salmon.

Som vederlag for aksjene i Sør Farming AS er det avtalt en kjøpesum på 1.240 millioner kroner på gjeld- og kontantfri basis. Kjøpesummen gjøres opp kontant og er finansiert av kjøperne dels med egenkapital og dels med lånefinansiering.

Kjøpet antas å gjennomføres i desember 2019, og er betinget av at fisjonen av NRS Farming AS er gjennomført.

Partene har også i forbindelse med transaksjonen inngått et langsiktig samarbeid med kjøp og salg av fisk.

Norway Royal Salmon stengte torsdag i 185,6 kroner. Det vil si at aksjen har steget 6,82 prosent hittil i år, mens den har falt 6,27 prosent det siste året.