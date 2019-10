dette vil påvirke oslo børs

Fredag morgen omsettes et fat Nordsjøolje for 62,28 dollar, ned 0,73 prosent, mens WTI-oljen handles for 56,19 dollar, ned 0,39 prosent.

Oljeprisen fortatte å falle torsdag, etter nyheten onsdag om at Saudi-Arabia har startet opp produksjonen igjen. På litt over én uke har oljeprisen falt omtrent ti prosent.

Norsjøoljen ble torsdag kveld omsatt for 62,19 dollar per fat, ned 0,32 prosent.

Ett fat WTI-olje ble omsatt for 55,85 dollar, ned 1,13 prosent.

Berntsens spådom

Nordnet og aksjeekspert og analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs (OBX indeksen) åpner opp 0,3 prosent, eller innenfor intervallet [0,2, 0,4] prosent.

«Børsene i Asia avsluttet uken i rødt, dermed er det ingen drahjelp å få fra den regionen i dag. Politisk usikkerhet i USA (Demokratene vil stille Trump for riksrett), handelskrigen mellom USA og Kina, samt svakere makrotall verden over er det som har opptatt investorene det siste døgnet», skriver Berntsen i morgenrapporten.

«De amerikanske børsene endte for øvrig også ned i går kveld. Hvorvidt en riksrett prosess mot Trump vil lede til hans fall er lite sannsynlig på nåværende tidspunkt, da republikanerne har flertall i Senatet. Når det er sagt, hans politiske motstandere håper nok i det minste, at hans sjanse for å bli gjenvalgt i 2020 svekkes», fortsetter aksjeeksperten.

Han peker på at oljeprisen er svakt opp fra gårsdagens nivåer, noe som isolert sett, er positivt for Oslo Børs.

«Vi venter i tillegg at Hydro aksjen vil starte dagen opp på meldingen om at selskapets siste embargo i Brasil nå er fjernet. De pågående sanksjonene ovenfor Hydro (i Brasil) har pågått i nesten to år, noe som har kostet aksjonærene dyrt», skriver Berntsen.

Asia

Med unntak av marginal oppgang i Kina og positiv stemning i Australia, faller Asia-børsene fredag morgen.

I Japan faller Nikkei 1,37 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 1,95 prosent.

Shanghai Composite i Kina er uendret, og CSI 300 klatrer 0,04 prosent. Hang Seng i Hong Kong svekkes derimot 0,30 prosent.

Kospi i Sør-Korea er ned 1,31 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia stiger 0,38 prosent, mens Straits Times i Singapore faller tilbake 0,27 prosent.

Handelskrigen

– Presset er der, og ikke bare når det gjelder eksport. Investeringsveksten har holdt seg veldig svak, og vi har ot har avtatt. Det ser ut som at det kommer til å bli et nytt svakt kvartal, og vi vil trenger mer stimuli, sier Asia-økonom i Oxford Economics, Sian Fenner, til CNBC.

Det er planlagt å gjenoppta handelsamtalene mellom USA og Kina 10. oktober i Washington D.C., fortalte anonyme kilder til CNBC torsdag.

Visestatsminister Liu He vil representere delegasjonen fra Beijing.

Wall Street

Alle de ledende indeksene på børsene i New York falt torsdag.

Dow Jones falt 0,28 prosent til 26.894,45 og er med det opp 15,31 prosent i år. 12 av de 30 selskapene som inngår i indeksen steg onsdag. Nike Inc. Cl B. var dagens vinner med en oppgang på 1,5 prosent.

S&P 500 endte ned 0,24 prosent til 2.977,83, noe som vil si at indeksen er opp 18,79 prosent hittil i år, mens Nasdaq falt 0,58 prosent til 8.030,66. Den teknologitunge indeksen har dermed steget 21,03 prosent siden nyttår.

Oslo Børs

Torsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp med 0,1 prosent og endte på 880,7.

Thin Film Electronics ble gårsdagens vinner, med en oppgang på 10 prosent, mens Equinor var mest omsatt. Aksjen endte uendret notert til 173,90 kroner.

Dette skjer i dag

Makro:

Japan: KPI Tokyområdet september, kl. 01.30

Kina: Fortjeneste i industrielle selskaper august, kl. 03.30

Norge: Kredittindikator august, kl. 08.00

Frankrike: KPI foreløpig september, kl. 08.45

Sverige: Detaljhandel august, kl. 09.30

Norge: Registrert ledighet september, kl. 10.00

EMU: Barometerindikator september, kl. 11.00

USA: Privatkonsum og inflasjon (PCE) august, kl. 14.30

USA: Order varige goder foreløpig august, kl. 14.30

USA: Michiganindeks endelig september, kl. 16.00

Annet:

SSB: Miljøøkonomiske virkemidler, 2018, kl. 08.00

Subsea 7: Innovasjon- og teknologipresentasjon i selskapets lokaler i Stavanger, kl. 9.30-13.00

2020 Bulkers: Ordinær generalforsamling

Borr Drilling: Ordinær generalforsamling

Baker Hughes: Riggtelling, kl. 19.00

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)