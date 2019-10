DNB-økonom: Innebærer ny usikkerhet i aksjemarkedene

Aksjeverdiene i Europa økte i går, i alle fall målt ved Stoxx 600-indeksen, som steg med 0,6 prosent. I USA falt imidlertid aksjebørsene, der S&P 500 var ned med 0,2 prosent.

I Japan er Nikkei 225 ned 1,4 prosent, men det kan ifølge seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets være en effekt av utbyttejusteringer.

Den kinesiske CSI 300 er marginalt opp, og en forklaring som trekkes frem for den svake utviklingen i USA, er en mulig riksrettssak mot USAs president Donald Trump.

Torsdag ble det lagt frem utdrag fra et varsel, der det ble påstått at Trump har utnyttet sin stilling for å blande fremmede makter inn i den forestående valgkampen. Det ble også hevdet at Det hvite hus hadde innsett at Trumps samtaler med den ukrainske presidenten ikke tålte dagslys, og forsøkt å skjule innholdet i samtalene. Varselet bygger på annenhånds opplysninger.

«Selv om det er få som tror at senatet vil godkjenne en riksrettssak mot presidenten, innebærer varslersaken en ny usikkerhet i markedene», skriver Aamdal i morgenrapporten.

Han peker på at positive handelsnyheter er blitt trukket frem som en faktor som har begrenset nedgangen i aksjemarkedene.

«CNBC rapporterte om at nye handelssamtaler er planlagt 10. og 11. oktober i Washington. En kinesisk toppdiplomat skal ha uttalt at Kina er villig til å kjøpe mer fra USA. Men nyhetsbildet rundt handel var blandet. Det ble ifølge Refinitiv også trukket frem som usannsynlig, at USA vil tillate amerikanske selskaper å handle med kinesiske Huawei. Det svekker i så fall mulighetene for en mer fullstendig handelsavtale», lyser det fra seniorøkonomen.

Han viser til at Trumps tale i FN trakk frem mange sider ved handelen med Kina som USA synes er dypt problematiske.

«Det virker etter vår oppfatning som lite sannsynlig, at de problemene kan løses med det første», avslutter Aamdal.