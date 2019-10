DNB Markets vraker kjøpsanbefaling på Equinor

DNB Markets nedgraderer Equinor-aksjen til hold fra kjøp, ifølge TDN Direkt. Kursmålet på 192 kroner gjentas.

Meglerhuset tror at investorer vil forbli forsiktige overfor Equinor grunnet nedtrykte europeiske gasspriser i 2020 og lav produksjonseffektivitet på legacy-felter på den norske kontinentalsokkel, heter det i rapporten.

Ifølge nyhetsbyrået venter DNB også at analytikeres resultatestimater for tredje kvartal vil komme ned de kommende uken, og har i dag et estimat for justert driftsresultat som ligger åtte prosent under konsensus.

Equinor-aksjen har den siste måneden klatret 16 prosent på Oslo Børs.

Hittil i 2019 er aksjen ned 2 prosent, mens den har falt tilbake 21 prosent det siste året.