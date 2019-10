Ferdig som konserndirektør etter 26 år i Telenor

Morten Karlsen Sørby, konserndirektør og fungerende leder for det nåværende skandinaviske forretningsområdet etter 26 år i Telenor og 15 år som del av konsernledelsen.

Sørby forlater Telenor for å søke nye muligheter innen styrearbeid og for å jobbe med ventureselskap og foretak innen privat eierkapital, opplyses det i en melding.

- Morten er den av våre konserndirektører med lengst fartstid i Telenor. Han har vært avgjørende for utviklingen og gjennomføringen av vår kundefokuserte strategi og han har vært en viktig leder i mange av endringsprosessene vi har vært igjennom de siste årene, sier Sigve Brekke, konsernsjef, Telenor.

«Nå som det finske markedet er blitt en del av Telenors fotavtrykk har arbeidet startet med å etablere et nytt nordisk forretningsområde og velge en leder for dette», skriver selskapet.

Forlenger tilbudsperioden i Finland

Etter å ha fullført den første pliktige tilbudsperioden for aksjer i den finske teleoperatøren DNA, rapporterer Telenor fredag et foreløpig eierskap i selskapet på 94,36 prosent, og forlenger tilbudsperioden til 10. oktober.

Etter å ha gjennomført to separate transaksjoner med Finda og PHP for oppkjøp av 54 prosent av aksjene i DNA 21. august 2019, ble det utløst offentlig tilbudsplikt for de resterende aksjene i DNA. Deretter vil Telenor starte en prosess for å stryke DNA fra notering på Nasdaq Helsinki.

- Telenor mener DNA har et stort potensial for å fortsette å vokse og utvikle seg. Dette kan blant annet gjøres gjennom å styrke kundetilbudene og deres posisjon innen bedriftsmarkedet, så vel som å utnytte Telenors globale skala og sterke posisjon i den nordiske regionen, sier Jørgen C. Arentz Rostrup, finansdirektør i Telenor.