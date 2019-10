NRS-sjefen: – Avtalen er strategisk viktig for oss

Torsdag ble det kjent at Norway Royal Salmon ASA (NRS) har blitt enig om å selge alle aksjene i datterselskapet Sør Farming AS til lokale aktører for 1,24 milliarder kroner.

I tillegg ble det inngått et langsiktig samarbeid med kjøp og salg av fisk, som NRS anser som svært viktig.

- Vi var åpen for flere alternativer, men konkluderte med at et rent salg var mest attraktivt for oss. Vi er fornøyde med transaksjonen, både når det gjelder kontantdelen, i tillegg til avtalen vi har gjort som sikrer et langsiktig samarbeid på salgsavdelingen, sier konsernsjef Charles Høstlund til TDN Direkt.

- Samarbeidet er en strategisk viktig avtale for oss, som vil sikre et betydelig volum til salgsavdelingen, sier Høstlund, som ikke vil gi estimater eller anslag for samarbeidsavtalens betydning.

- Hva vil salgssummen bli brukt til?

- Vi har store investeringsprosjekter i settefiskanlegg, Arctic Offshore og på Island. Fokuset vårt nå er å gjennomføre transaksjonen på en god måte, så vil styret på et senere tidspunkt vurdere om salgssummen skal brukes utover det vi har av aktiviteter. NRS har vokst over tid, og jakter på fortsatt vekst, sier han til nyhetsbyrået.