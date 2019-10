Balder-kontrakt til industrikonsortium

Vår Energi AS har tildelt en SPS-kontrakt for Balder-prosjektet til et konsortium bestående av Baker Hughes, et GE-selskap (BHGE), og Ocean Installer AS, ifølge en melding.

Prosjektet vil forlenge levetiden til Jotun FPSO til 2045 ved å modernisere installasjonen og flytte den til Balder-lisens PL001, og omtales som en milepæl. Dersom produksjonsestimatene slår til vil det gi PL 001 en estimert levetid på over 80 år.

- Vi i Vår Energi er glade for å kunne tildele denne viktige kontrakten til BHGE og Ocean Installer. Den vil føre ny aktivitet og opprettholde kompetanse i service-industrien i Rogaland, som er i verdensklasse. Begge konsortiumselskapene har solid tilstedeværelse lokalt og store deler av konstruksjons- og ingeniørarbeidet vil komme fra lokale tilbydere, noe som vil føre til sysselsetting i regionen, sier konsernsjef Kristin Kragseth i Vår Energi.

De to selskapene vil utføre ingeniørarbeid, anskaffelser konstruksjon og installasjon av nye subsea produksjonssystem, umbilicals, stigerør og flytlinjer til Jotun A FPSO. BHGE og Ocean installer vil også og fjerne gammelt subseautstyr og uføre opprydningsarbeid på havbunnen.