Pilene peker oppover fra start på Wall Street

Pilene peker oppover fra start på de amerikanske indeksene i USA fredag.

Dow Jones indeksen er opp 0,26 prosent til 26.960,00 poeng, mens Nasdaq-indeksen er uforandret på 8.031,06. S&P 500 stiger 0,13 prosent til 2.981,19.

Oljeprisen faller kraftig og er ned nærmere 2 dollar etter at Irans president Hassan Rouhani, tilbudt å fjerne alle Iran-sanksjoner i bytte mot forhandlinger. President Donald Trump på sin side vil ikke gå med å løfte sanksjonene for å få til et møte.

Nøkkeltall

Fredag ettermiddag har det tikket inn en rekke nøkkeltall fra USA.

Kjerne-PCE i USA, Feds foretrukne inflasjonsmål, var opp 0,1 prosent på månedsbasis i august, mens årsveksten var opp 1,8 prosent, ifølge tall fra amerikanske statistikkmyndigheter.

På forhånd var det ventet en oppgang på 1,8 prosent på årsbasis, ifølge Reuters-konsensus.

PCE-deflatoren var opp 1,4 prosent på årsbasis i perioden, mens privat forbruk var opp 0,1 prosent på månedsbasis i august.

Ordreinngangen for varige goder var opp 0,2 prosent i august på månedsbasis. Ifølge Reuters var ordreinngangen ventet å være ned 1,0 prosent.