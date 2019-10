Huawei-trøbbel sender Micron rett i søla på Wall Street

Micron Technology, som produserer minne- og lagringsprodukter for mobil og PC, levde opp til forventningene da selskapet presenterte rapporten for sitt regnskapsmessige tredje kvartal. Kommunikasjonen videre var derimot ikke særlig lystig for selskapets aksjonærer.

Justert resultat per aksje endte på 1,05 dollar, ned fra 3,15 dollar ved samme korsveis i fjor, men bedre enn ventede 79 cent, ifølge Refinitiv-konsenus.

Det justerte resultatet fra driften landet på 1,11 milliarder dollar, ned fra 4,02 milliarder dollar i tredje kvartal 2018.

Omsetningen kom inn på 4,79 milliarder dollar, mot 7,80 milliarder dollar i fjor, men bedre enn konsensus' forventning om 4,69 milliarder dollar.

Huawei-trøbbel

I de første seks månedene av teknologiselskapets regnskapsmessige år, utgjorde salg og leveranser til Huawei om lag 13 prosent av omsetningen. I mai ble den kinesiske teknologigiganten svartelistet av amerikanske myndigheter, og Micron valgte å stoppe leveransene omgående. I ettertid har minne- og lagringsspesialisten igjen begynt å gjøre handel med Huawei, men da bare med produkter som ikke omfattes av svartelistingen.

I sitt regnskapsmessige fjerdekvartal har salgene til Huawei gått kraftig ned, kommuniserte selskapet.

Konsernsjef Sanjay Mehrotra uttalte torsdag at de ser stor usikkerhet omkring den pågående handelskonflikten. Hvis selskapet ikke får lisenser, forventer Mehrotra at salget til Huawei kan falle ytterligere de kommende kvartalene.

Micron valgte også å ta en nedskrivning på 40 millioner dollar relatert til Huawei-relaterte produkter på lager.

Selskapet guider nå en justert inntjening per aksje på 45 cent for sitt regnskapsmessige fjerde kvartal. Konsensus lå i forkant av rapporten inne med en forventning for fjerde kvartal på 61 cent per aksje.

Aksjen slaktes på Wall Street og faller 9,56 prosent til 43,96 dollar.

Selskapet prises til om lag 48,5 milliarder dollar.