Meglerhus mener Røkke-rabatten er for stor: «Time to Buy»

Du har helt sikkert hørt det før: «Røkke-rabatten» er for stor.

For det er nettopp det Pareto-analytikerne Tom Erik Kristiansen, Johan Spetz, Fridtjof Semb Fredricsson og Nadia Martin Wiggen tar til ordet for.

I en ny oppdatering fredag melder den høykompetente analytikerkvartetten at kursutviklingen for Aker ikke henger med markedets verdsettelse av de underliggende selskapene.

Ta en hel skokk - betal for én

Aker eier 40 prosent av Aker BP. Verdien av eierbeholdingen i produksjonsselskapet utgjør om lag 480 kroner per Aker-aksje. På Oslo Bøts fredag endte Aker-aksjen på 473 kroner. Du betaler altså mindre for hele Aker-konsernet enn for verdien av Aker BP alene.

Analytikerkvartetten hos Pareto regner seg frem til en verdijustert egenkapital (NAV) på 626 kroner, og således har konglomerat-rabatten strukket seg til over 24 prosent. I månedsskiftet mars/april var Røkke-rabatten på 13 prosent, ifølge Pareto.

Meglerforetaket verdsetter Aker Energy til 48 kroner per Aker-aksje, og mener at utsatt godkjennelse på utviklingsplanen i Ghana er en medvirkende årsak til at Røkke-rabatten har gått ut. Meglerhuset tror at problematikken er løst før årsskiftet og at Aker Energy kan bli en gullku før Røkke og aksjonærene.

I tillegg fremheves det at Aker vil motta over 50 kroner per aksje i utbytte fra sine eierposisjoner i 2020. Således utgjør kontanttilstrømningen om lag 11 prosent av dagens markedsverdi av Aker.

Hvorfor Røkke-rabatt?

Rent finansteoretisk er det naturlig med en konglomerat-rabatt da man som aksjonær ikke har direkte eierstyring i alle underliggende selskaper, i tillegg til at prinsipal-agent-problemet vokser ut med et ekstra ledd.

I tillegg, noe som er særlig interessant for Aker, kan det herske tvil, eller uenighet, om de underliggende verdiene i selskapet.

I 2008, midt under finanskrisen, var under 20 prosent av verdiene i Aker notert på børs. I dag er over 80 prosent notert på en markedsplass, pluss 5-6 prosent i udiskutable kontanter. Således, alt annet like, er det enkelt å argumentere for at Røkke-rabatten i dag burde være vesentlig smalere enn for ti år siden.

Det er skrevet masteroppgaver om tematikken og flere tradere handler Aker-aksjen nettopp på avviket fra verdijustert egenkapital. Historisk har det vist seg at 25 prosent rabatt ikke vedvarer over tid.

Markedet er sannsynligvis både skeptiske og bekymret for selskapets eksponeringen til oljeservice. I USA har både produsentene og oljeservice lagget markedet over lengre tid og investorinteressen er laber.

Med sitt kursmål på 570 kroner, mener Pareto-kvartetten at en rettferdig rabatt burde utgjøre om lag ni prosent.

Kanskje tiden er inne for å vekke sin indre sunnmøring og hoppe på Røkke-reisen?

Torbjørn Kjus gjestet FaTV tidligere i september og snakket om temaet. Se intervjuet her: