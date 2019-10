Børsfall i Japan og Kina

Asiatiske børser utvikler seg blandet mandag.

I Tokyo faller Nikkei 0,8 prosent til 21.699,60, mens den bredere Topix-indeksen går tilbake 1,2 prosent til 1.585,87. Softbank faller over to prosent.

I Shanghai er large cap-indeksen CSI 300 og Shanghai Composite-indeksen ned 0,1 prosent.

Caixin/Markit-indeksen for innkjøpssjefene i kinesisk industri (PMI) kom mandag inn på 51,4 for september, over Reuters-konsensus på 50,2.

Samtidig viste tall fra kinesiske myndigheter en PMI for industrien på 49,8, mot ventet 49,5.

I Hong Kong stiger Hang Seng 0,7 prosent, mens Kospi-indeksen i Sør-Korea er opp 0,7 prosent.

Ølrally

Anheuser-Busch spretter opp over seks prosent på børsdebuten i Hong Kong, den nest største børsnoteringen der hittil i år.

– Det er en kjempeaksje for vårt marked, fordi den har regional eksponering. Den gir oss til og med regional eksponering mot fremvoksende markeder som er tøffe å kjøpe seg inn i. Det er en defensiv sektor og...det er likvid nok til at folk kan handle den, sier global strateg Mark Jolley hos CCB International Securities til CNBC mandag.

