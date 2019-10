Dette vil påvirke Oslo Børs

«Positive makrotall fra Kina i natt bidro til optimisme blant de asiatiske investorene mandag. Hvorvidt dette vil hjelpe børsene i Europa i dag er enn annen sak, gitt at de amerikanske børsene avsluttet forrige uke svakt,» sier Nordnet-analytiker Roger Berntsen i sin morgenkommentar.

Frem mot 10. oktober vil sannsynligvis handelskrigen stjele en større andel av overskriftene.

«Handelskrigen mellom USA og Kina er fremdeles den største drivkraften i markedet, og fredag hintet Trump-administrasjonen om å begrense amerikanernes tilgang til å gjøre investeringer i Kina, eller i kinesiske selskaper. Kinesiske selskaper som er listet på de amerikanske børser falt ekstra mye på disse ryktene. Når det er sagt, den 10. oktober skal partene (USA og Kina) møtes til nye forhandlinger på aller høyeste nivå, derfor er det naturlig å anta at Trumps siste utspill kun er et forhandlingsutspill», fortseter Berntsen.

Oljeprisen

I et TV-intervju med CBS-programmet «60 Minutes» oppfordret kronprinsen det internasjonale samfunnet om å stå sammen mot Iran.

– Om verden ikke tar et sterkt og fast standpunkt mot Iran, vil vi se ytterligere opptrappinger som vil true verdens interesser, sa kronprinsen.

– Oljeforsyningene vil bli forstyrret og oljeprisen vil øke til utenkelige høye tall som vi ikke har sett i vår livstid, advarte han.

Uttalelsen kommer etter oljeangrepet mot Saudi-Arabia 14. september.

– Det er ikke et strategisk mål. Kun et fjols vil angripe fem prosent av de globale forsyningene, sa Salman.

– Det eneste strategiske målet var å vise at de er dumme, og det er det de gjorde.

Houthi-opprørerne hevder å stå bak drone- og missilangrepene mot oljeanleggene, men både USA og Saudi-Arabia har anklaget Iran for å stå bak.

Iran nekter for å ha noe med angrepene å gjøre.

I forrige uke ble det kjent at Saudi-Arabia har gjenopprettet produksjonskapasiteten til 11,3 millioner fat om dagen en snau uke før planen som myndighetene tidligere har kommunisert. Satellittbilder fra området viste fredag at bekrefter at produksjonen skal være nær normalnivået.

I tillegg preges markedet av de amerikanske sanksjonene mot fire oljeselskaper, deriblant en COSCO Shipping-datter. COSCO kontrollerer en signifikant andel av verdens tankflåte, og oljetradere er tilbakeholdne med å gjøre avtaler med konsernet.

Asia

Asiatiske børser utvikler seg blandet mandag.

I Tokyo faller Nikkei 0,8 prosent til 21.699,60, mens den bredere Topix-indeksen går tilbake 1,2 prosent til 1.585,87. Softbank faller over to prosent.

I Shanghai er large cap-indeksen CSI 300 og Shanghai Composite-indeksen ned 0,1 prosent.

Caixin/Markit-indeksen for innkjøpssjefene i kinesisk industri (PMI) kom mandag inn på 51,4 for september, over Reuters-konsensus på 50,2.

Samtidig viste tall fra kinesiske myndigheter en PMI for industrien på 49,8, mot ventet 49,5.

I Hong Kong stiger Hang Seng 0,7 prosent, mens Kospi-indeksen i Sør-Korea er opp 0,7 prosent.

USA

Etter å ha åpnet i positivt terreng, endte det med nedgang på Wall Street fredag. Alle de tre toneangivende indeksene falt.

Kjerne-PCE i USA, Feds foretrukne inflasjonsmål, var opp 0,1 prosent på månedsbasis i august, mens årsveksten var opp 1,8 prosent.

På forhånd var det ventet en oppgang på 1,8 prosent på årsbasis, ifølge Reuters-konsensus.

Dette skjer i dag

Makro, Norge (SSB)

Detaljomsetningsindeksen, august 2019

Elektrisitet, august 2019

Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld, 2. kvartal 2019

Varekonsumindeksen, august 2019

Tallene slippes som vanlig klokken 08:00.

To timer senere offentliggjør Norges Bank valutatransaksjonene for oktober.

Makro, utenlands

Japan: Detaljhandel, august

Japan: Industriproduksjon, foreløpig, august

Kina: PMI, september

Kina: Caixin PMI-tjenester, september

Spania (09:00): Endelig BNP, 2. kvartal

Spania (09:00): KPI, foreløpig, september

Tyskland (09:55): Arbeidsledighet, september

Storbritannia (10:30): Endelig BNP 2. kvartal

EMU (11:00): Arbeidsledighet august

Italia (11:00): KPI, foreløpig, september

Tyskland (14:00): KPI, foreløpig, september

USA (15:45): Chicago PMI, september

USA (16:30): Dallas Fed-indeks, september

Av børsrelaterte nyheter minner vi om at SoftOx Solutions og Golden Energy Offshore Services legger frem halvårsrapporter.