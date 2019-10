Slik gikk det med de norske aksjene i New York og Toronto

Etter å ha åpnet i positivt terreng, endte det med nedgang på Wall Street fredag. Alle de tre toneangivende indeksene falt.

Utviklingen snudde brått da Bloomberg meldte at Trump-administrasjonen vurderer å innskrenke muligheten for å investere i kinesiske selskaper.

Stort sett ned

Det førte til at aksjene som er notert både i Oslo, New York og Toronto stort sett endte med negative avvik fra slutt på Oslo Børs, justert for utviklingen i valutakursene. Unntaket var Borr Drilling.

Størst ble avviket for Seadrill og Frontline, mens Borr Drilling altså endte opp med et positivt avvik.

Trump tullet?

- Amerikanske aksjer falt på fredag etter rykter om at Trump & co i et ledd i «krigen» mot Kina vurderer å forby kinesiske selskaper fra å være notert på Wall Street. I helgen har finansdepartementet gått ut og dementert ryktene, alt annet likt bør det borge for en korreksjon opp igjen i dag. Amerikanske futures er i hvert fall opp, skriver sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets morgenrapport.

Han legger til at forrige uke i stor grad preget av riksrettsprosessen som demokratene har startet mot Trump.

- Det skaper usikkerhet og det liker ikke finansmarkedene, slår Olsen fast.