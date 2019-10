Tencent kjøper nær 1/3 av aksjene i Funcom

Det gigantiske tech- og retail-selskapet Tencent, som er blant de åtte største selskapene i verden, har tatt et jempejafs av spillselskapet Funcom.

Ifølge en melding mandag skal Tencent ha lastet opp med hele 29 prosent av de utestående aksjene hos den norske spillprodusenten.

Tencent kjøper stor-posten fra dagens største eier, KGJ Capital, og blir etter transaksjonen største eier i selskapet som er mest kjent for spillet Age of Conan.

KGJ Capital er indirekte kontrollert av Hans Peter Jebsen, eieren av Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi. Jebsen står oppført med en nettoformue på 3,3 milliarder norske kroner og er Norges 85 rikeste person, ifølge Kapitals rykende ferske liste over landets 400 rikeste.

Transaksjonen, som innebefatter 22.341.221 Funcom-aksjer, gjøres til kurs 15,75 kroner og priser spillselskapet til om lag 1,21 millarder kroner.

«Vi er veldig glade for at Tencent kommer inn som største eier i Funcom. Tencent har renomme for å være en ansvarlig, langsiktig investor, og det er kjent for sine operasjonelle egenskaper hva gjelder online-spill. Innsikten, erfaringen og kunnskapen Tencent tar med seg vil være av stor verdi for oss, og vi ser frem til å jobbe tett sammen med dem for å utvikle fantastiske spill og bygge en suksessrik fremtid for Funcom, sier konsernsjef i Funcom, Rui Casais, i meldingen.

Aksjen går i taket og klatrer 19,88 prosent til 15,50 kroner.