Denne uken kommer to av månedens viktigste nøkkeltall

Denne uka får vi viktige løypemeldinger på utviklingen i amerikansk økonomi, skriver sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets morgenrapport, og viser til at det begynner allerede tirsdag med ISM for industrien.

Fredag kommer kanskje månedens viktigste tall, som er sysselsettingsrapporten non-farm payrolls.

Olsen viser til at Fed har lagt til grunn at veksten holder seg oppe rundt trendvekst framover og er usikker på om det trengs flere rentekutt.

- Markedet tror på mints to kutt til, trolig fordi de tror utviklingen i amerikansk økonomi kommer til å svekkes ytterligere. Blir utviklingen svakere enn Fed ser for seg vil de kutte slik markedet tror, skriver han.

Han viser også til at ISM-indeksen falt under 50 forrige måned og at veksten i sysselsettingen har trendet nedover.

- I morgen og på fredag får vi dermed første test på om Fed eller markedet har rett, skriver han.

Mandag morgen har vi også fått PMI-tall for kinesisk industri.

- Målingen foretatt av Caixin/Markit, som dekker private små- og mellomstore bedrifter og som får mest fokus i markedet, steg fra 50,4 til 51,2. Til tross for positive tall er det en blandet utvikling på asiatiske børser, skriver Olsen.