Nordea høyner kursmål i Scatec Solar

Nordea Markets jekker opp kursmålet på Scatec Solar fra 134 til 139 kroner og gjentar sin kjøpsanbefaling, går det ifølge TDN Direkt frem av en oppdatering mandag.

Solparkselskapet jekket i forbindelse med sin kapitalmarkedsdag for et par uker siden opp sitt vekstmål med 1 GW til 4,5 GW i drift og under bygging innen utgangen av 2021.

I tillegg introduserte selskapet et nytt mål for årlig vekst på 1,5+ GW fra 2022 og utover.

Nordea påpeker ifølge nyhetsbyrået at Scatec Solar er godt kapitalisert og posisjonert for å levere på sine vekstambisjoner.

Aksjen stiger 2,7 prosent til 114,40 kroner på Oslo Børs mandag formiddag.

Meglerhuset ser dermed en oppside på 21,5 prosent i aksjen fra dagens nivåer.

Vi minner om at Nordea Markets var en av tilretteleggerne i Scatec-emisjonen i forrige uke.