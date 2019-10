To ulike meglerhus jekker opp kursmålet på DNB

Tirsdag i forrige uke meldte DNB at de forventer en tapsavsetning på cirka én milliard kroner, som følge av «senere tids utvikling og nåværende status knyttet til et spesifikt låneengasjement».

Fikk skikkelig juling

Finansavisen har dokumentasjon på at DNB har et større engasjement knyttet til Thomas Cook-konsernet. Selv om utlånsbeløpet fra DNB ikke er spesifisert i dokumentet, er det helt sikkert at DNB har tatt et stort tap på dette lånet.

Nyheten førte til at DNB-aksjen falt hele 3,44 prosent til 157,30 kroner i løpet av tirsdagen og var dagens mest omsatte aksje.

Denne uken starter i pluss for selskapets aksjonærer.

Mandag omsettes aksjen for 159,95 kroner, opp 0,31 prosent.

Jekker opp kursmålet

Nå velger analytiker Truls Røysland i SEB Equities å jekke opp kursmålet på DNB fra 164 til 166 kroner. Han er ikke mer imponert over aksjen enn at han gjentar sin hold-anbefaling.

Samtidig velger analytiker Adam Barras i Berenberg å heve kursmålet fra hold til kjøp. Samtidig øker han kursmålet fra 155 til 185 kroner.

Bloomberg kan fortelle at gjennomsnittlig kursmål blant analytikerne som følger DNB ligger på 174,84 kroner.

Misfornøyde kunder

Sbanken har fortsatt Norges mest fornøyde bankkunder, viser den årlige kundetilfredshetsstudien EPSI Rating har gjort av bankbransjen. På en skala fra 0 til 100 holder banken seg oppunder 80.

I bunnen av listen er også ting som før: DNB har bransjens minst fornøyde kunder, med en poengscore på 66,2.

DNB-kundene forteller ifølge meldingen om mindre konkurransedyktige betingelser, og etterlyser bedre service og oppfølging.