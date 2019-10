DNB og Nordea har gjennomført Luminor-dealen

For et drøyt år siden ble det kjent at DNB og Nordea besluttet å selge 60 prosent av aksjene sine i Luminor til Blackstone for 1 milliard euro i kontant vederlag.

I en oppdatering mandag opplyser DNB nå at Luminor-transaksjonen nå er gjennomført konsortiumet, som er ledet av Blackstone nå er gjennomført.

DNB opplyser samtidig banken vil ha en videre eierandel på 20 prosent.

DNB vil realisere en positiv effekt på CET-raten på rundt 30 basispunkter av transaksjonen. Kapitaleffekten vil regnes med i tredje kvartal, opplyses det.