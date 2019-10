Børsopptur fra start i USA

De amerikanske indeksene starter med oppgang på månedens siste handelsdag, mens investorene fortsatt holder et øye med den siste handelsutviklingen mellom USA og Kina.

Dow Jones stiger 0,35 prosent til 26.914,65 i åpningshandelen, mens Nasdaw-indeksen styrker seg 0,26 prosent til 7.960,55.

S&P 500 er opp 0,24 prosent til 2.969,70.

«Handelskrigen mellom USA og Kina er fremdeles den største drivkraften i markedet, og fredag hintet Trump-administrasjonen om å begrense amerikanernes tilgang til å gjøre investeringer i Kina, eller i kinesiske selskaper. Kinesiske selskaper som er listet på de amerikanske børser falt ekstra mye på disse ryktene. Når det er sagt, den 10. oktober skal partene (USA og Kina) møtes til nye forhandlinger på aller høyeste nivå, derfor er det naturlig å anta at Trumps siste utspill kun er et forhandlingsutspill», mener aksjeekspert i Nordnet, Roger Berntsen.

TDN Direkt skriver at en en talsperson i USA har uttalt at Trump-administrasjonen ikke planlegger å stenge kinesiske selskaper fra børsnotering i USA, et rykte som sirkulerte fredag ettermiddag.

Videre er det ventet at varsleren knyttet til president Donald Trumps samtale med presidenten av Ukraina vil uttale seg anonymt i Representantenes hus i løpet av kort tid.

På makrofronten kom Chicago Purchasing Managers Index inn lavere enn ventet i september. Fasiten viste 47,1, mot Reuters-konsensus på 50,2.