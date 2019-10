Storm Real Estate melder nok en gang om at det har kommet til enighet med Swedbank om en kortsiktig avtale.

Selskapet har mandag inngått en forlengelse av eksisterende avtale, som varte til 30. september 2019. Det betyr at avtalen nå bortfaller senest 31. oktober 2019 dersom betingelsene ikke er oppfylt.

Dersom avtalen gjennomføres er det sannsynlig at selskapet har et finansielt grunnlag for videre drift, som det har Storm har gjentatt tidligere.