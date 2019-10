Bred oppgang på Wall Street

Alle de ledende indeksene på børsene i New York steg mandag. Utviklingen kom i kjølevannet av PMI-tall for kinesisk industri.

- Målingen foretatt av Caixin/Markit, som dekker private små- og mellomstore bedrifter og som får mest fokus i markedet, steg fra 50,4 til 51,2. Til tross for positive tall er det en blandet utvikling på asiatiske børser, skriver Olsen.

Ellers venter markedet på kanskje månedens viktigste tall, som er sysselsettingsrapporten non-farm payrolls. Disse tallene kommer fredag. I morgen kommer også ISM for industrien

Opp, opp og opp

Dow Jones steg 0,38 prosent til 26.921,1 og er med det opp 15,41 prosent i år.

20 av de 30 selskapene som inngår i indeksen steg mandag. Apple Inc. var dagens vinner med en oppgang på 2,35 prosent.

Oppgangen kom etter at JP Morgan forventer at Apple vil stige over 20 prosent på bedre enn forventet iPhone-salg. Banken hevet også sitt kursmål til 265 dollar fra 243 dollar per aksje.

Videre var oljegiganten Exxon Mobil Corp. dagens taper, med et fall på 1,23 prosent. Fallet kom etter et voldsomt fall i oljeprisen.

Kjente selskaper som Coca-Cola Co. og Walt Disney Co. steg henholdsvis 0,22 og 0,25 prosent.

Dow Jones åpnet opp 0,35 prosent.

S&P 500 endte opp 0,5 prosent til 2.976,7. Det vil si at indeksen er opp 18,74 prosent hittil i år.

Dagens vinner ble L Brands Inc., som hoppet 3,41 prosent.

På toppen av taperlisten var produsenten av bore- og håndteringsutstyr National Oilwell Varco Inc., som stupte 3,77 prosent. Etter fulgte et av verdens største oljeserviceselskaper Baker Hughes a GE co. Cl A, som falt 3,45 prosent. Like etter der igjen fulgte petroleum- og naturgassutforsknings- og produksjonsselskap Marathon Petroleum Corp., som falt 2,72 prosent.

Selskapenes fall skyldes trolig oljeprisen som stupte mandag kveld.

S&P 500 var opp 0,24 prosent i åpningsminuttene.

Kursen hoppet etter at selskapet ble kjøpt opp

Teknologitunge Nasdaq Composite steg 0,75 prosent til 7.999,34. Indeksen har dermed steget 20,56 prosent siden nyttår.

Facebook steg 0,55 prosent, mens Apple stengte opp 2,35 prosent og Amazon klatret 0,61 prosent.

Netflix hadde en oppgang på 1,53 prosent og Alphabet (Google) falt 0,5 prosent.

Dagens soleklare vinner ble Sienna Biopharmaceuticals Inc., som hoppet 75,65 prosent.

Inne på vinnerlisten var også Dova Pharmaceuticals Inc., som steg 38,43 prosent etter at selskapet annonserte at det vil bli kjøpt opp av Orphan Biovitrum for 29 dollar per aksje, hvorav 27,5 dollar skal betales på forhånd i kontanter. Aksjen steg til 27,9 dollar.

Ellers falt cannabisfirmaet Canopy Growth Corporation 3,69 prosent etter at Bank of America nedgraderte aksjen fra kjøp til nøytral. Kursmålet ble samtidig sablet fra 46 til 27 dollar.

Nasdaq-indeksen åpnet med en oppgang på 0,26 prosent.

Frykt, gull og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, falt 4,7 prosent til 16,39.

Gullprisen var ned 1,75 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.480 dollar.

Tremånedersrenten steg 2,6 basispunkter til 1,823 prosent.

Renten på 2-åringen falt tilbake to basispunkter til 1,62 prosent.

10-åringen falt ett basispunkt til 1,673 prosent.

30-åringen hadde en nedgang på 1,4 basispunkter til 2,117 prosent.