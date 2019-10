dette vil påvirke oslo børs

Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs (OBX-indeksen) åpner opp 0,2 prosent, eller innenfor intervallet [0, 0,3] prosent tirsdag.

«Ettersom vi nå har unnagjort 3. kvartal, er det duket for en ny runde med selskapsresultater. Normalt sett bruker høstmånedene, som vi nå går inn i, å bli mer volatile enn ellers i året. Dette skyldes blant annet at det er økt sannsynlighet for resultatvarsler knyttet til tallene i 3. kvartal enn i andre kvartaler», skriver han.

«Videre har bevegelsene i det amerikanske rentemarkedet vært små det siste døgnet, dog de lange rentene, målt gjennom tiårige statsrenter, er fremdeles lavere enn tre-månedersrenten. Med andre ord er rentekurven fortsatt invertert, noe som isolert sett er negativt for aksjemarkedene», fortsetter analytikeren.

«Fake news»

Europeiske børser ventes å stige svakt fra start tirsdag.

Bakgrunnen er ifølge CNBC forhåpninger om et mulig gjennombrudd i handelssamtalene mellom USA og Kina når disse gjenopptas i Washington.

Samtidig har Det hvite hus-rådgiver Peter Navarro avvist meldinger om at president Donald Trump og hans administrasjon vurderer å ta kinesiske selskaper av amerikanske børser som «fake news».

Dette sørger også for god stemning på de asiatiske børsene (som har vært åpne). Kina og Hong Kong har holdt stengt grunnet feiring av kinesernes nasjonaldag.

Asia-kommentaren her.

Wall Street

Wall Street noterte seg også for oppgang mandag, etter at investorene lot seg oppmuntre av PMI-tall for kinesisk industri.

Apple var blant vinnerne, og steg 2,4 prosent etter at JP Morgan høynet kursmålet på forventninger om høyere iPhone-salg.

USA-kommentaren her.

Oljeprisen

Oljegiganten ExxonMobil var blant taperne etter et voldsomt fall i oljeprisen, utløst av at Saudi-Arabia er i full gang med produksjonen igjen etter droneangrepet.

Oljeprisen korrigerer derimot opp igjen tirsdag morgen, på meldinger om at produksjonen falt hos både USA, Russland og OPEC i løpet av 3. kvartal.

Berntsen påpeker at oljeprisen nå har falt tilbake til nivåene fra før angrepet på Saudi-Arabias største oljeraffineri (i forrige måned).

Desember-kontrakten for Brent-olje stiger 0,9 prosent til 59,76 dollar fatet, mens WTI-oljen er opp rundt prosenten til 54,59 dollar fatet.

Opp i Oslo

Oslo Børs endte litt opp mandag, og Funcom markerte seg med kraftig oppgang etter å ha fått Tencent inn som største aksjonær med 29 prosent.

Oslo-kommentaren her.